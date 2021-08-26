國民黨重啟反萊豬公投宣傳活動，不料，「公投變形金剛」宣傳車遭民進黨指稱恐成防疫破口。對此，台北市議員羅智強抱屈指出，車上不含司機，只有坐二個人直播，竟然「扣一個防疫破口的大帽子」。羅智強反控蔡總統座車上有四個人，更容易造成防疫破口，他明天將檢舉蔡英文總統座車也是防疫破口。

羅智強今(26)日在臉書表示，民進黨指控反萊豬金剛是「防疫破口」，好大的罪名，深感惶恐。他明天就要帶著金剛車到警察局自首，同時也將檢舉蔡英文座車也是防疫破口。

羅智強解釋，他的反萊豬金剛車上只有坐二個人直播，連街頭演講都不辦了，實體聚會活動能免則免，「民進黨這樣也可以扣一個防疫破口的大帽子」。進而指出，他當過總統府副秘書長，知道總統座車上通常有司機、隨扈、秘書、總統四個人，三個人是防疫破口，那四個人更是防疫破口，更該馬上抓起來。

羅智強反諷表示，請偉大的民進黨政府，把羅智強和蔡英文通通關起來，免得他們像諾富特王子鄭文燦一樣，製造防疫破口，危害台灣人民。

最後，羅智強放話，民進黨現在最害怕的車子，就是這一輛反萊豬金剛，他明天開去自首免得民進黨晚上睡不著覺，有本事把羅智強和金剛關起來！