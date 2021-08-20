「舉重女神」郭婞淳勇奪東京奧運舉重金牌，背後的推手就是教練林敬能，他的老家花蓮縣新城鄉街訪鄰居都感到與有榮焉。新城國小校長黃麗花今下午特地帶來「金牌教練」獎座，向這位傑出校友致敬。林敬能則盼催生「國家運動科學中心」，培育更多「金牌選手」！

郭婞淳日前到花蓮舫教練林敬能，獲得林教練解除「禁愛令」，提醒她交友的條件。（林敬能提供／王志偉花蓮傳真）

林敬能東京奧運返國後，因自主管理14天，日前才返花蓮新城鄉老家。55歲的林敬能，1978年畢業於新城國小，現任校長黃麗花今下午與同是校友、也是林敬能同班同學的鄉代林國賢一同拜訪林家，感謝這位傑出校友培育優秀體育人才，黃麗花說，林敬能這班都非常活潑，不少學生都在各領域發光發熱，因新城國小將創校百年，因此將尋找更多傑出校友回到母校歡聚。

新城國小校長黃麗花訪林敬能教練，林的父母與同學鄉代林國賢合影。（王志偉攝）

「金牌教練」獎座。（王志偉攝）

林敬能受訪謙虛表示，這一塊奧運金牌，是集合大家的智慧跟努力，當疫情爆發，其他國家訓練受到阻礙，我們國家很用心安排，讓舉重隊3月就進駐國家運動訓練中心，無後顧之憂，讓選手與教練都專心訓練，這也是蔡總統所說「政府用心，選手安心，讓教練能夠放心」。

他也敬佩日本政府能在嚴峻的疫情下舉辦奧運，讓世界各國優秀選手能夠齊聚一堂，因為運動賽事能夠凝聚大家的心，這次奧運代表隊成績優秀，在疫情衝擊下，更能感受國人同島一命。

當世界各國選手實力不段提升，林敬能說，我國體育預算都逐年增加，但體育有許多科學技術層面，以英國例子，8年前成立國家運動中心，就是為今天東京奧運備戰。我國現已有國家運動中心，盼能打造國家運動科學中心，協助選手在身理心理中增進技能，對我國實施體育黃金計畫金牌任務努力。

談到郭婞淳，林敬能臉上露出驕傲，也透露調皮的一面，郭婞淳日前北上參加活動，日前南下途中經過來花蓮家中，給他一個驚喜，師徒二人談著未來計畫，林敬能說，郭婞淳相當自律，體能各方面都保持非常好，可能備賽明年杭州亞運然，還有3年後的法國巴黎奧運，期待下次奧運有更好成績，向世界紀錄挑戰。

郭婞淳一舉成名，返台後到哪都是聚光燈焦點，她也對外首次談到擇偶條件，還透露教練的禁愛令已經解除了。林敬能笑說，郭17歲進入國家隊伍，現年25歲，如果真的有遇到好對象，當然要把握，但教練提醒，要有愛心孝順父母。郭婞淳是國家的是全民的，大家都為她祝福。