法務部行政執行署26日舉行交接典禮，此次共有2位新任高階主管及7位分署長異動。其中，副署長暨發言人陳盈錦在行政業務奉獻的9年的心血，如今將回歸一審擔任檢察官，其職位則由原台北分署長吳義聰接任。

執行署長林慶宗對陳盈錦的表示表示肯定，對陳盡職帶領同仁落實各項任務，並推動不動產通訊投標、法拍千里眼等創新措施，成效也有目共睹。執行署成立迄今，已為國庫追回6018億元，成績斐然，其中，針對近期社會較關注的非洲豬瘟案件，執行率高達82.6％。

林慶宗並期許新任及調任人員繼續深耕經營，透過立即迅速執行防疫案件，暢通機關間橫向聯繫，並首重滯欠大戶執行，深化為民服務，帶領同仁再創執行佳績。

法務部長蔡清祥致詞時，也特別感謝陳盈錦在行政業務上擔任6年分署長、3年副署長的貢獻，以及幾位分署長也要回到檢察署，能把行政執行經驗帶回檢察機關，是人生中非常難得的經歷。

蔡清祥表示，執行金額已經超過6000億，為國家財政挹注不少，尤其在最近防疫工作上，執行署也致力貫徹政府政策，另在非洲豬瘟處罰案中，快速、有效的執行也達到嚇阻效果。

蔡清祥說，檢察機關跟行政執行署有密切關係，這次分署長的派任，有4位來自檢察界的新手，各個都是可造之材，現任執行人員優異表現也沒被忽略，期勉執行同仁在辦案時秉持「公義與關懷」的核心精神，兼顧公共利益與人民權益維護，實現公義價值。

行政執行署9名新任主管名單如下：

1.行政執行署副署長吳義聰

2.行政執行署主任祕書鍾志正

3.台北分署分署長葉自強

4.嘉義分署分署長郭景銘

5.台南分署分署長吳祚延

6.高雄分署分署長張雍制

7.屏東分署分署長楊碧瑛

8.花蓮分署分署長王金豐

9.宜蘭分署分署長周懷廉