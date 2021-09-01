醞釀已久的T3BA台灣三對三籃球企業聯賽即將在4日起每周六、日於桃園平鎮國民運動中心、健行科大體育館進行8站巡迴賽以及1站總決賽，共計9站賽事，12支球隊將爭奪100萬元總冠軍獎金。

T3BA聯盟會長陳秉澤表示，在聯盟榮譽會長、桃園市長鄭文燦的大力支持下，2019年開始超前布署進行FIBA 3X3賽事的舉辦，最終讓中華女籃獲得東京奧運資格賽參賽權，雖然最終無緣取得入場券，但足以證明如果過三對三企業聯賽的舉辦與縝密的積分累積計畫，可以讓台灣被國際社會看見，幫助選手站上世界舞台，感謝參賽12支球隊熱情參加，一起為台灣打造更好的籃球環境，位選手創造更多發揮舞台。

T3BA共計12支球隊參賽，分別是桃園戰鬥猿、台新夢想家、新竹攻城獅、九太科技、高雄漢神137、風格整形、長佳機電、台寧天行者、宥竑好神戰隊、一統徵信、DLIVE運動城、X LIVE。各隊參賽球員更是目前一時之選，包含今年PLG選秀狀元朱雲豪、T1首輪加盟新北中信的謝亞軒、高雄海神呂威霆、蘇文儒、效力於富邦勇士的石博恩、中洲科大蒙古三劍客白薩、沙鹿和蘇格爾，不僅如此，新竹攻城獅和享家也將派現役球員參賽。

T3BA聯盟副執行長林志豪說，由於疫情緣故，首屆賽事全部閉門比賽，不開放球迷入場，最終預定在10月30日由戰績前8名的球隊進行總決賽。