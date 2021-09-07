根據中華信用評等公司的追蹤調查，2021年台灣前50大企業的整體 EBITDA將較去（2020）年同 期成長16.5%，主要是強勁出口需求的帶動下，疫苗接種計劃對已開發市場的需求復甦帶來了正面的影響，台灣大型企業的獲利能力與現金流量將維持在目前新高的水準，為該機構自2004年調查以來的最高。

中華信評分析師許智清指出，儘管全球經濟出現波動且貿易面臨逆風形勢，中華信評對部分台灣領先企業的年度檢視顯示，其 2020 年的財務表現出 人意料地增強，一年多來，台灣相對強的病毒防堵措施亦使製造業與營建業活動免於嚴重中斷，同時維持國內需求，預計未來一年台灣企業的信用結構實力進一步提升，50大優質企業整體 EBITDA居於高水位的情況，將能持續至2022年上半年。

中華信評 7 日公布《產業分析：全球復甦與高科技需求推 升台灣企業的獲利至新高》報告，並向法人投資者、產業分析師舉行線上說明會，由中華信評企業評等部副總經理蕭黎明主持。

中華信評選定的前 50 大企業作為台灣產業樣本評估，其中以高科技公司占多數，約有近半數為科技公司， 其次為大宗化學品公司。蕭黎明指出，由於科技業在未來一至二年的成長可能更為強勁，中華信評預測，科技業在前 50 大企業中的占比將於同一期間內提高。

中華信評估測，2021年前50 大企業的整體 EBITDA 將較去年同期成長16.6%，略低於 2020 年的 19%成長；而在同 一期間，平均 EBITDA 利潤率可能會從 2020 年的 15.1% 提升至 16.2%(參見圖 )。EBITDA 與 EBITDA 利潤率，均位於中華信評自2004年前開始追蹤台灣大型企業以來的最高水準。在所有關鍵性產業均面臨供給吃緊或供給不足的同時，大型企業 2021 年的獲利能力普遍有所改善。