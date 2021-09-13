身為T1聯盟史上首位會長，「錢姐」錢薇娟強調就算自己再怎麼忙碌，也會想要做好聯盟會長的工作，「本人時間真的不夠用，我什麼都想要做好，睡覺都不用了，因為會長這份工作是我想做的，除了跟籃球相關，也是我想做的工作！」

錢薇娟不僅出任全明星運動會領隊，也當T1會長、中華女籃總教練，當然忙翻天，對於會長這份工作，錢姐說：「我想我是監督者，將從球迷、球員與球團3個方向監督，就是給球迷多個選擇、給球員更多福利與給球團勞資互信平台。」

目前台灣擁有3個聯盟、17支球隊的空前榮景，錢薇娟也提預告打算舉辦跨聯盟的「台灣大賽」，「這在技術層面上必須有所突破才能做到，我想相信一定能成，接下來我會跟其他兩個聯盟開始溝通，當然必須先從把自己聯盟做好做起。」

錢薇娟也說明T1與PLG兩個職籃聯盟的不同之處，「其一是我們擁有亞洲外援，其二是我們六都都有球隊，其三是我們聯盟只是平台，我們並非營利單位。」錢姐也強調國內雖受疫情影響，但危機就是轉機，她欣見很多企業都支持籃球。

「就算我從小打球，很多學長姊都告訴我，台灣籃球沒救了，但我放眼未來，也帶著正向期待，我們絕對不能自我設限，未來必須創造更多出路，」錢薇娟說，「擔任全明星運動會領隊，讓我改變最多的是思維，也可以帶給聯盟更多想法。」