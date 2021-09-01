政府積極推動綠能產業，衍生不少犯罪型態，台灣高檢署召集苗栗、台中7個地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，加強偵辦「綠能蟑螂」，呼籲民眾踴檢舉貪瀆，檢舉獎最高1000萬元。

高檢署表示，為防範不肖公務員、民意代表及黑道人物藉綠能產業機會勒索施工廠商，嚴重妨害綠能產業發展，8月30日下午邀集經濟部能源局、調查局、刑事局、海巡署及苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及屏東7個地檢署召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」。

會中決議由高檢署建立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，提升偵查效能，高檢署並成立督導小組，由主任檢察官陳宏達、鄭鑫宏擔任正副召集人，檢察官柯怡如為執行秘書，與苗栗、台中7個地檢署建立聯繫窗口及聯繫平臺，瞭解問題，發現犯罪，立即偵辦。

高檢署表示，檢警調偵辦「綠能蟑螂」，目前已偵辦28案，羈押9人，起訴23人，扣案3645萬元，自動繳回527萬元，扣押不動產18筆，現已有多家受害廠商及民眾檢舉，正積極偵查中。

高檢署呼籲民眾勇於檢舉以遏不法，查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高有1000萬元獎金