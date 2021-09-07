調查局南部機動工作站調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，筆錄竟遭證人竊走，事後高雄市調查處處長謝宜璋例行在中秋節前至林的服務處拜訪，遭外界解讀是「被洗臉」，林日前已澄清絕無施壓關切。高雄地檢署則表示，該案6日已由南機站主動報請指揮偵辦，接下來會調閱相關資料，釐清該站責任。

南機站上月26日約詢林岱樺的支持者陳姓選民釐清案情，過程中陳男竟趁調查官不注意、抽走1份筆錄攜出，轉給林岱樺大寮服務處人員，30日林的服務處主任林弘文請高雄市調處鳳山據點人員到場取回。

事後謝宜璋例行性秋節前拜訪立委，2日到林服務處時，謝曾當面詢問林對筆錄外洩有何看法，林回不知情。但此事竟遭外傳，說謝是被請去服務處、遭林施壓。

事實上，市調處和南機站各自獨立，謝宜璋近日遭池魚之殃，心情鬱悶對外強調，他只是趁例行性拜訪時隨口問案情進展，相關證物早由南機站相關人員取回。

檢方表示，南機站6日已主動報請檢方指揮偵辦筆錄外洩案，日後會視偵查需求，調閱相關資料，釐清該事件始末及責任。