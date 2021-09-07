新北某幼兒園繼教師夫婦染疫後，至今累計16人確診，中央流行疫情指揮中心研判定序結果指向印度變異株（Delta）。專家表示，幼兒園小孩ACE2受體較少，Ct值不會特別低，因確診人數增長快，Delta的可能性高。面對Delta侵入社區，圍堵已經不太可能，必須思考減災，密切接觸者的定義需被打破，只要與個案待在同一環境，尤其密閉空間，不論接觸時間長短都應接受採檢。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，幼兒園教師夫妻8月下旬發病，原本看起來較傾向英國變異株（Alpha），不過幼兒園小朋友ACE2受體較少，病毒不容易附著，因此Ct值一般不會很低，加上確診人數增長快，從傳播力來看，Delta的可能性高一點。

針對幼兒園群聚案，黃高彬表示有幾種傳播的可能，1個可能是藉由機師可能接觸的人間接傳出，另1可能則是境外移入個案有漏網之魚，不小心散播至社區。

面對Delta的入侵，黃高彬認為現階段要圍堵已經不太可能，只能思考減災，而推動減災必須擴大匡列接觸對象來找出感染者，在這樣的情況下，過去密切接觸者的定義必須被打破。只要與確診者在1.5公尺社交距離有接觸，或同處一個環境，不論接觸的時間長短，都需匡列採檢。假如距離超過1.5公尺，但處在同一密閉空間，也必須匡列採檢。

黃高彬表示，此次Delta疫情多發生在年輕人身上，研判對醫療體系的衝擊不會像5月長者Alpha疫情那麼大，呼吸器、氧氣的使用機會會少一點，但集中檢疫所的需求會提高。目前為止，專責病房仍有約82％的空床，而檢疫所因同住家人可一起隔離，量能看起來還足夠。若接下疫情演變成每日至少10人找不到感染源，則要思考升3級的可能。

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