每當到了情人節，不少人都會替另一半準備驚喜，搜狐網命理專欄分享，白羊座、雙子座、水瓶座、雙魚座的人天性浪漫，加上生活品味一流，非常懂得慶祝節日，只要跟他們在一起，就能度過浪漫完美的七夕情人節。

▍1.白羊座

白羊座個性幽默風趣，花招百變，雖然他們私下是個很懶的人，不太重視儀式感，不過，只要心愛的人想過節，他們就不會馬虎。白羊座總有很多新奇的點子，他們會在七夕情人節認真發揮創意，製造浪漫豐富的驚喜，無論是約會還是燭光晚餐，肯定會讓另一半感動一輩子。

▍2.雙子座

雙子座天性活潑，很懂得過生活，雖然他們不是會主動過節的人，但如果自己的另一半很期待慶祝節日，那雙子座就會尊重對方，並會盡可能滿足伴侶的需求，讓人感受被寵愛的感覺。雙子座很懂得投其所好，細心觀察對方的喜好與習慣，以另一半喜歡的方式替雙方感情加溫，因此，只要跟他們交往，就不用擔心七夕會索然無味。

▍3.水瓶座

水瓶座是享樂主義者，很喜歡營造生活中的小樂趣，所以他們自然很愛過節，但他們不會搞得很隆重浮誇，也不喜歡參加人太多的派對，雖然不必有太多驚喜，但是一定要溫馨精緻，因為他們重視的是「跟自己喜歡的人相處在一起」，來一場兩人獨處的浪漫約會，就是水瓶座心中最理想的慶祝方式。

▍４.雙魚座

雙魚座熱愛追求浪漫，非常珍惜人與人之間的感情，也很重視愛情。在平凡無奇的生活中，他們很會出其不意替對方準備驚喜，只要跟雙魚座談戀愛，就能經常被粉紅泡泡包圍。因此，在七夕這種浪漫氛圍濃厚的節日，雙魚座更會努力製造更多浪漫，甜蜜指數破表。