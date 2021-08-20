晶圓代工大廠持續衝刺先進製程，其中三星更是積極追趕，希望能在3奈米世代超車台積電（2330），不過市調機構DIGITIMES Research認為，三星3奈米製程已經延後到2023年量產，對比台積電預計2022年下半年量產，仍舊落後於台積電。

DIGITIMES Research指出，邏輯晶片製程現已達5奈米節點，且量產業者為數有限，台積電雖技術領先，但三星亦積極追趕，除4奈米製程將在2021年下半推出之外，並將在3奈米啟用環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）技術欲超越台積電，然三星已推遲3奈米製程至2023年量產，恐使其更難追趕台積電。

據了解，台積電的3奈米製程目前已經進入裝機階段，預計2022年下半年將進入量產，目前供應鏈陸續傳出既有大客戶蘋果將繼續採用之外，英特爾也將在台積電3奈米製程投片量產，顯示台積電在先進製程技術上仍舊遠遠領先三星。

依據三星的資料，因其5奈米技術僅為7奈米的改良版，對比台積電同樣製程節點，三星在晶片速度提升、功耗改善表現相對落後；同時，三星4奈米製程雖將在2021年量產，但推算其製造的晶片性能表現，恐僅與採用台積電5奈米技術製造的晶片相當。

DIGITIMES Research表示，三星雖將在3奈米製程率先量產GAAFET，速度優於台積電預計在2奈米製程啟用的GAAFET，但三星所製造的晶片速度與功耗改善預估僅與台積電3奈米技術相當。

而三星將3奈米技術量產時程從2022年延至2023年，意味台積電2022年量產3奈米時，三星將由第二代4奈米製程應戰，且三星領先台積電量產GAAFET技術的時間恐由一年半大幅縮短至約半年。

即使三星「系統半導體願景2030」（System Semiconductor Vision 2030）戰略將砸逾1500億美元加強技術研發、EUV設備採購與產能布建，欲奪下全球邏輯晶片製造的龍頭地位，然考量與台積電既有技術差距、新技術量產時點、EUV設備數量、資本支出規模等，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，三星的願景恐不易達成。