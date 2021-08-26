市場今（26日）傳出陽明海運吃下台積電貨運大單的消息，不過稍早陽明發出3點聲明否認此事，並強調報導與事實不符。

先前市場傳出，台積電為了提高工程效率與品質，打算採取台灣製造、美國組裝的策略，將關鍵無塵室、生產線設備透過航運運到美國，需要4000至5000個貨櫃，因此找上台灣航運商協調艙位。

今（26日）中午有媒體報導指，台積電已經與陽明簽約，陽明將獨拿台積電海運大單，預計於10月啟航等消息，不過稍早陽明發出3點聲明否認此事，並強調報導與事實不符。

陽明表示，報導引述「消息人士指出，陽明近日已與台積電簽約，最快 10 月開始啟動，順利拿下台積電這批運送急單」，屬媒體自行臆測，絕無此事。

此外，同段報導接續以「陽明僅對此表示，若有收到具體的承運需求時，會衡量運力和現有相關客戶合約履行狀況判斷，並盡力提供協助」，有誤導讀者之疑慮，本公司並未對該媒體所指之簽約或取得訂單一事做回應。

陽明強調，任何新增之承運需求，本公司自然會依運力狀況與現行客戶合約履行狀況做判斷，惟均屬通案考量，並無針對個別客戶需求做評論。