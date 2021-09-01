台股加權指數1日開低在17463.80點，權王台積電（2330）開平614元，但隨即壓低至盤下， 對指數走勢形成壓抑。

高價股包括股王矽力-KY（6415）、譜瑞-KY（4966）皆往上拉升，面板三雄早盤跌深反彈，光學鏡頭族群包括先進光（3362）、佳凌（4976）等急拉上漲停板價，成為盤面上的亮點，台股連三天坐穩季線17380點。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）31日公布，美國8月消費者信心降至六個月來最低，市場擔憂，新增確診案例和通膨對經濟前景造成打擊，科技股、能源股領跌之下，三大指數小跌作收，費半收跌0.83％，跌勢相對較重。

在標普500指數的11大類股中，有七大類股收跌，不動產類股和電信服務股收盤創新高。

近來強勢的科技股跌勢相對較重，蘋果收跌0.8％，視訊會議軟體Zoom重挫16.7％。

台股ADR部分台積電ADR幾乎持平、小漲0.02％，日月光ADR跌0.75％，聯電ADR漲0.18％。

群益投顧指出，大盤指數技術面為處3日、12日線之上的短期均線技術面偏多格局，惟指數進入高檔大量套牢區，估短線可能呈現季線上下震盪、化解賣壓的震盪探高格局機率偏高。

群益投顧指出，本波領漲股漲多後上檔賣壓轉增，股價可能轉趨來回震盪，短線波段逆勢下跌的（半導體）業績股，或有跌深反彈，輪動襄助多頭的可能。

在漲勢轉趨震盪下，挾題材次產業股、政策作多的內需消費股等，操作空間相對較大。