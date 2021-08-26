台積電(2330)先前證實評估赴日本設立晶圓製造廠，日本媒體報導，汽車零組件廠電裝公司（Denso）擬加入台積電與索尼（Sony）在日本的晶片合資事業。台積電表示，不回應市場傳聞。

日本政府正積極邀請台積電赴日設廠，台積電也評估赴日設廠，之前已多次傳出台積電將攜手Sony在日本熊本縣合資設廠。日媒披露台積電/Sony半導體合資事業計畫最新進展，指日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)集團企業、日本汽車零組件大廠Denso擬加入。

日刊工業新聞26日報導，台積電/Sony的半導體合資事業計畫，Denso正進行最終調整、考慮加入，也讓由日本經濟產業省主導、於日本熊本縣興建先進工廠的日台企業聯盟初步框架將底定。日刊工業新聞報導，Sony及Denso將共同與台積電合資，台積電將持股50%，其餘由Sony及Denso等日本方面投資者持有，總投資額約1兆日圓。

針對此傳聞，台積電表示，對於日本設廠評估目前沒有進一步說明，不回應其他市場傳聞。

台積電董事長劉德音於日前股東會中對日本設廠提出說明，劉德音表示，評估日本設晶圓製造廠是針對客戶需求，雖然日本設廠成本會比台灣高很多，不過，會與客戶談，客戶會幫助打平成本差別，讓股東能平穩獲利。

日媒先前曾指出，日本想讓台積電赴日設廠有兩大課題，一為「穩定的需求」、一為「補助金」。並指出台積電日本設廠一事。台積電董事會預計本季做出投資決定。