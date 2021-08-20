彰化市喬友大樓6月30日晚間大火4人命喪火窟，今天殉難消防家屬、消防工作權益促進會在縣廣場要真相。（吳敏菁攝）

彰化市喬友大樓6月30日晚間大火4人命喪火窟，今天殉難消防家屬、消防工作權益促進會在縣廣場要真相，不滿縣府只派消防局祕書接受陳情書，被警察阻攔在側門入口，僵持１個多小時。（吳敏菁攝）

彰化市喬友大樓6月30日晚間大火4人命喪火窟，今天殉難消防家屬、消防工作權益促進會在縣廣場要真相。（吳敏菁攝）

彰化市喬友大樓6月30日晚間大火4人命喪火窟，其中消防員陳志帆在搶救中殉職。20日殉難，罹難家屬、消防工作權益促進會在縣廣場要真相，倪母痛哭，「77第49天了，可我至今都不知兒子是怎麼死」，縣府指派祕書代表接受陳情書，不被接受，在縣府入口僵持1個多小時，最後縣府同意1周內敲定召開跨局處說明會時間，最慢1個月內會召開。

喬友大樓悲劇讓火神掉淚，家屬無法忘懷，消防員工作權益促進會朱智宇指出不能把所由責任推給消防局一個單位承擔，大樓從閒置到同意將其中樓層作為防疫旅館，最後大火造成4死，環節疊層架構，不僅只是消防安檢的問題，更牽涉了防疫、旅館審查、建築管理等相關多單位的審查，但至今縣府遲遲不給一個跨局處說明會。

陳志帆妹妹陳裔筑表示，哥哥殉職以來，一直未真相奔走，但又些檢討疏失卻被避而不談，遞交陳情書也沒得到回應，不希望拍完照後就忘記了哥哥殉職，忘了改革。

倪姓罹難者家屬表示，真相對家屬來說非常重要，不希望隨時間流逝，淡漠、不當一回事。

議員吳韋達質疑，縣府一直以全案進入司法調查當擋箭牌，但司法調查和檢討行政疏失是兩回事，桃園新屋火災後，桃園消防局3天就召開火災檢討會，喬友大火，其他縣市比彰縣府還積極檢討，不希望採取拖延戰術，最後遺忘了這件事。

縣府指派接受消防局祕書蔡副彬代表接受陳情，引起不滿，質疑這不是只有消防局問題，縣府卻一直踢皮球、逃避，抗議群眾要上縣長室等縣長，被警察攔阻在側門外，場面僵持。

縣府強調，全案中央及司法都還在調查中，內政部函令相關人員於調查中應遵守保密義務、不得對外洩漏，俟內政部完成調查報告及司法單位同意後，即會向社會大眾公開說明。但抗議群眾一直不離去，最後縣府同意1個月內會召開跨局處說明會，並拍照接下陳情書後，群眾才離去。