華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，他狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，台灣高等法院更一審9月8日宣判，宣判前他委由律師黃致豪聲請要聽開庭錄音，評估要不要上訴，法官裁准交付。

陳的律師表示，打算對更一審開庭的錄音內容與筆錄內容進行核對，確認筆錄記載是否與開庭實際經過相符暨有無更正之必要，並作為評估判決內容有無疑義、有無需要提起第三審上訴及研擬相關法律理由之依據，以保障被告陳伯謙之訴訟權益。

更一審認為，陳的聲請並無依法令規定得不予許可或限制聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書之情形，聲請為有理由，裁定准予轉拷交付法庭錄音光碟，禁止聲請人再行轉拷利用。

陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子2018年5月31日到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡 ，陳趁機性侵並勒斃高女，將屍體藏放草堂內塑膠箱，再於6月3日深夜分屍，隔日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

刑事部分一審判陳男死刑，台灣高等法院認定符合自首要件，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審下月8日審結宣判。