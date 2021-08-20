隨著北京當局一連串對大陸企業治理整頓，主要更針對互聯網巨頭、大陸補教業、房地產活動，以及遊戲產業，都對於阿里巴巴、騰訊甚至是滴滴出行等大型公司有重大影響，甚至20日再對白酒企業提出防止炒作行為祭出新規，讓許多外國投資人對於投資大陸市場出現擔憂情緒。不過，仍有不少投資人看好新興市場發展，開始增加一些排除大陸市場的ETF關注並買進。

iShares 安碩 MSCI 新興市場 (不含中國)ETF(美股代號：EMXC)規模約12億美元，在本周二(17日) 美股午盤後成交量超過 160 萬股，而3個月平均成交量約為 20.1萬股。據nasdaq.com引述外國財經媒體報導數據，MSCI 新興市場指數今年以來已下跌 0.79%，同時標普500指數上漲 19.55%，EMXC 則是在8月吸引3.048 億美元資金，這也是該檔ETF在4年前創立後，最大單月淨流入資金規模。

美銀分析師在最近的一份報告表示，雖然美國投資人看衰大陸市場，因為政策動盪影響這些大陸科技巨頭的營運前景，但從長遠來看，新興市場仍具有龐大潛力，包括有利的人口結構、現代化潛力和更好的估值表現，受惠於國際貿易恢復、美元疲弱以及全球寬鬆政策等。

從EMXC的成分股來看，截至2021年7月30日，最大成分股為台灣的台積電、占比9.76%，其次為南韓三星電子、占比6.25%，接著是巴西淡水河谷(1.6%)、印度信實工業(1.54%)等，台灣企業占總體約22.07%、南韓企業占比20.66%，光是台韓就占比超過4成，印度則是16.29%，主要產業集中在資訊科技、金融以及原物料類股，占比超過6成。

雖然亞股近期受到Delta病毒肆虐，以及美國聯準會即將Taper預期，台股近1個月下跌6.4%，韓股也走跌4.83%，但今年以來都還維持超過9%、近4%漲勢。但跟陸股、港股今年以來分別走跌2.16%、9.55%相比，仍維持一定漲勢。

至於追蹤整體新興市場的iShares MSCI新興市場ETF〈美股代號：EEM〉，目前規模303億美元，今年以來已經下跌4.73%，前5大成分股為台積電、阿里巴巴、騰訊、三星電子以及美團；追蹤大陸市場的iShares MSCI中國A股ETF〈美股代號：CNYA〉目前規模為6.27億美元，今年以來股價下跌3.28%；追蹤大陸科技股的Invesco中國科技類股ETF〈美股代號：CQQQ〉，規模15.49億美元，今年以來更是下挫23.06%。

除了EMXC，包括Alpha Architect自由100新興市場ETF〈美股代號：FRDM〉、WisdomTree新興市場高股利小型股ETF〈美股代號：DGS〉等排除或是陸企占比很小的ETF也開始獲得關注，美銀報告也指出，這些非大陸市場的新興市場將貢獻2022年全球經濟增長約3分之1，但這些標的在大多數的投資組合占比太小，僅占全球市值約12%，預計未來將持續提高。