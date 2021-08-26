散戶揮軍美股帶動股價狂飆，美國企業見有利可圖爭相前進股市搶錢，不僅IPO（首次公開發行）市場熱鬧滾滾，企業重返公開市場發行股票籌資，也有股東搶搭多頭順風車出脫持股套利。

視訊會議軟體業者Zoom Video Communications、郵輪營運商Norwegian Cruise Line Holdings等企業，今年共拋售價值數十億美元股票。

而今年在公開市場海撈一筆的上市公司，還包括全球最大連鎖電影院營運商AMC、電玩零售商GameStop，拜散戶雄兵與空頭大戶對作之賜，這些所謂的迷因股（meme stocks）鹹魚翻身股價暴衝。

數據供應商Dealogic的資料顯示，美國上市企業今年為止有556件後續發行（follow-on offerings，即增發新股）案例，創下1996年來新高，總計籌資1330億美元。

美國企業為何熱中發行股票籌資？歸根究底是受美股飆升頻創新高的帶動。今年來標普500指數已50度刷新高點，與去年3月因疫情觸及的低點相比漲了1倍。美企獲利強勁，迅速自疫情引發的衰退谷底振作，為股市上攻加柴添火，估值也跟著飆高。

日資銀行瑞穗子公司Mizuho Americas美國股權資本市場主管魏斯默（Josh Weismer）表示:「投資大眾想利用股市驚人漲勢撈一筆，我想我們一定會持續看到次級市場熱鬧非凡。」

投資人風險胃口大開，熱錢到處流竄，就連加密通貨或垃圾債都成了熱捧標的，企業主管認為是籌資的大好良機。有不少企業也湧入債市，像是北美家飾品供應商Michaels Stores、數位支付服務供應商Square，首次發行垃圾債的件數創16年新高。

企業發行新股，部分是為了償還債務及應付開銷，另外就是供併購之用。銀行業人士指出，自新冠疫情爆發席捲美國之後，對於營收下降的業者來說，發行股票不失為紓解資金吃緊困境的好方法。