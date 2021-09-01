無視台股今(1日)下跌走勢，新台幣兌美元匯率持續升值，開盤升值1.2分後，升值幅度持續擴大，早盤一度突破27.7元關卡，強勁升值8.2分，來到27.69元兌1美元的近2個多月以來的新高。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)偏鴿的談話，讓熱錢持續匯入亞洲，繼31日升值4.1分，連續3個交易日收高後，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今以27.76元兌1美元開出，升值1.2分，儘管台股走跌，新台幣升值幅度仍持續擴大，突破27.7元關卡，來到27.69元，強升8.2分。

台股開盤下跌26.49點，以17463.8點開出，早盤一度翻紅，但仍不敵賣壓，指數一度跌至17415點，下跌74點，權值股台積電以平盤614元開出後呈現小跌，聯電開低後現已翻紅並站上64.5元新高，航運族群走勢疲弱。

周二(31日)美股4大指數全數下跌，道瓊指數下跌39.11點，跌幅0.11%，以35360.73點作收；那斯達克指數下跌6.65點，跌幅0.04%，收在15259.24點；標普500指數跌下6.11點，跌幅0.13%，收在4522.68點；費城半導體指數下跌28.72點，跌幅0.83%，收在3417.72點。