有些男生在職場上，做事果決又霸氣，外表看似很大男人，不過一遇到老婆，他們馬上就會露出柔情一面，由於他們非常疼愛自己的另一半，因此才會呈現出兩種不同的性格，《搜狐網》近日分享3個做事有擔當，且很尊重老婆的星座男，可說是最佳老公人選。

1.獅子座

獅子座做事非常有主見，他們敢於打破常規，會對抗世俗或與自己認知不同的事情，有時甚至看起來很瘋狂，但他們其實非常有責任感，但也因霸氣的個性，常讓人覺得他們有些大男子，成為他們的妻子，肯定會常受到壓迫，但事實卻是相反，獅子座非常疼老婆，會付出一切讓對方過上更好的生活，不過獅子座愛好面子，因此在外面的時候，做他們的妻子要懂得夫唱婦隨，給足他們面子，就能為這一段感情加溫。

2.水瓶座

水瓶座個性灑脫又淡然，總是能夠置身事外，對於人生中的名利得失，沒有過多的追求，因此能夠跳出困境，理智的對任何事做出判斷，從小習慣獨立的他們，大部分決定都是自己做主的，因此無論在生活還是職場上，都能看到他們果斷的做事能力，也給人一種愛主宰的感覺，不過他們在家庭裡則恰恰相反，為了感情他們會選擇妥協和退讓，並將老婆寵成公主，懂得調整彼此間的頻率，讓兩人的感情走的更長遠。

3.處女座

處女座做事吹毛求疵，總是喜歡多管閒事，因此容易成為群體裡被抨擊的對象，不過處女座也不是省油的燈，他們不會為了合群，而讓自己忍氣吞聲，就算會被討厭，仍選擇繼續做自己，也因為這種頑固的個性，在工作中他們總是能帶領團隊走向成功，與處女座共事的人在做事時，也能明顯感受到處女座大男子主義的氣息，不過他們面對愛情時，就會變了一個樣，他們相當癡情，會竭盡一切為愛人付出，把對方當作自己最重要的人，對外是大男子主義，對內則是一隻溫順的小貓。