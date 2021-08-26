有些人完全無法接受辛苦的日子，只想要開開心心過每一天。星座運勢網站「星座上上簽」點名，天秤座、水瓶座、雙子座的人完全吃不了苦，他們認為人生就是要享受，無法讓自己過著苦哈哈的日子，對他們來說追求快樂是最重要的事，其他事情都可以擺到後頭，過得非常逍遙自在。

▍1.天秤座

天秤座認為人生就是要盡情享受，他們追求輕鬆、快樂的生活模式，對於吃苦能避則避，如果需要拚死拚活才能達成目標，他們寧願在一開始就選擇放棄，完全沒有挑戰自我的鬥志。天秤座知足常樂，很容易滿足，他們的人生觀很佛系，凡事不會追求極致，自己感覺開心最重要，要他們放棄悠閒的生活去吃苦，是不可能的任務。

▍2.水瓶座

水瓶座很重視精神生活，他們寧可擁有豐富多彩的精神世界，也不願意為了物質生活妥協，榮華富貴在他們眼中從來不是第一順位，他們很需要專屬的時間和空間，沉浸在自己的小世界裡，唯有如此他們才會覺得生活有意義。水瓶座寧願現實生活辛苦一點，也不願意在精神層面吃苦，所以他們不會被工作綁架，更不會放棄自己的興趣和理念，活得非常瀟灑。

▍3.雙子座

雙子座非常聰明，就是個鬼靈精，他們從不相信努力一定有回報，因此不可能放任自己吃苦，在打拚的過程總是隨時衡量利弊，不讓自己吃虧，他們認為人生就是要享受，不能讓自己太辛苦，過得快樂才是王道，如果要他們為了目標竭盡全力，他們也會利用時間以同樣的力度去放鬆自己、享受生活，不會讓自己沉浸在苦哈哈的日子裡。