有些人很重感情，一旦愛上一個人就會忘不掉，就算分開也會時不時想念對方，但有些深情的人卻未必癡情，他們能夠分辨是非，如果對方讓他們受傷，他們就不會委曲求全，是愛得起放得下的人。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天秤座、天蠍座的人對愛深情但不癡情，談感情總是很理智，因此不容易受騙。

▍1.摩羯座

摩羯座看似對人冷漠現實，對任何事情都漠不關心，但其實他們對愛人很深情，只不過不善於表達，都把愛都藏在心裡，不敢說出口。雖然重視感情，但他們並不癡情，很能理智面對感情，清楚知道自己想要的是什麼，不會迷失自己。如果發現雙方不合適，就會及時停損，哪怕還愛對方，也會狠心分手。

▍2.天秤座

天秤座天生缺愛、很重感情，一旦愛上一個人，就會斷絕所有的曖昧關係，只對一個人好，把對方放在第一順位，很願意為愛付出或改變，因此他們的感情總能維持很久。不過，天秤座個性理智，他們會衡量付出和收穫的比例，如果沒有得到任何回饋的話，就會自動放棄，即使放不下也不會再回頭。

▍3.天蠍座

天蠍座是一個癡情的人，他們用情很深，只要愛上一個人，就恨不得把自己最好的一切都給對方，願意全心全意呵護另一半。雖然天蠍座的愛有時讓人覺得有點窒息，但這是他們表達愛的一種方式，如果對方傷害了他，或對感情不專一，那天蠍座就會立刻收回這份愛，轉身就走，絕不留戀，也不會痴痴等對方回心轉意，即便還很愛對方，也不會沒骨氣地糾纏。