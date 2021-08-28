每個人的人生目標都不同，有些人追求跟真愛過一生，有些人則偏好獨處，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、處女座、水瓶座的人是天生的獨行俠，他們個性灑脫，不願被任何人事物束縛，喜歡想做什麼，就直接去做，即使孤獨終老，他們也不怕寂寞，很適合獨自度過餘生。

▍第一名：天蠍座

天蠍座天生性格孤傲，智商和情商都很高，就像一個未解之謎。他們喜歡和聰明的人相處，但內心太高傲，拉不下臉主動示好，總自認沒人能夠讀懂自己，很難找到能夠長相廝守的對象，正因他們無法委屈自己，不願接受比自己笨的人，但對於更聰明的人，天蠍座又不懂得如何去認識或融入，因此注定會孤獨終老。

▍第二名：處女座

處女座是眾所皆知的完美主義者，凡事要求嚴格，不止對自己，對別人也是這樣，所以常常遇不到滿意的對象，就算進入一段戀愛關係，也總是在挑對方的毛病和缺點，雖然他們並沒有惡意，但是交往時間一長，幾乎沒人可以忍受，感情自然都不會太持久。但處女座天生很死心眼，誰都勸不動他們，到最後只能孤獨一生。

▍第三名：水瓶座

水瓶座總是沉浸在自己的世界裡，平時也很喜歡獨處，因為完全不用顧及別人的感受。不論在交朋友或感情中，他們都是憑感覺與人交流，如果不慎對他們說錯話，他們就會立刻翻臉，甚至對你使用冷暴力，時常給人忽冷忽熱的感受，讓人招架不住。水瓶座行事一向特立獨行，他們認為，話不投機半句多，若無法達成共識，就不要勉強在一起，因此對水瓶座來說，孤獨終老反而輕鬆自在。