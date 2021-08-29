人與人意見相左時，理性交流雙方意見才是有效的溝通，若只是一昧地堅持己見，恐會消耗感情，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座、雙子座的人個性我行我素又霸道，一旦生氣時，軟硬都不吃，令人覺得難以相處。

▍1.天蠍座

天蠍座本身個性過於霸道，總是擺著一副王者姿態，自認自己的話就是聖旨，所有人都必須聽從，一旦有人唱反調，他們會立刻把不爽的情緒表現在臉上，還可能直接發飆，把對方臭罵一頓，藉此發洩心中的不滿，不過罵完就會當作沒事。天蠍座是非常極端的人，尤其是在感情方面，如果他們一旦生氣和你吵架，就會變得很不講理，表面上不動聲色，卻會處處刁難、折磨對方，完全無法溝通。

▍2.雙魚座

雙魚座平常脾氣很好，總是對人很有耐心，即便在生氣時，他們也懂得克制自己的脾氣，盡量選擇遷就對方，會清楚說出自己的地雷區，避免對方踩雷，但再寬容也難免會有忍無可忍的時候，一旦雙魚座的人被徹底惹火，他們的態度就會180度大轉變，變成一個歇斯底里的人，聽不進去任何解釋，你越講，反而會讓他們更加生氣。他們發飆的時候，軟硬都不吃，絕對不會善罷甘休。

▍3.雙子座

雙子座一向口齒伶俐，善於說話，加上性格八面玲瓏，頭腦無時無刻都在高速運轉，敏捷到讓人措手不及。他們有著把假話說成真話的本事，在吵架時，自然沒人吵得贏，總能讓人徹底信服，甘拜下風。雙子座很會評估局勢，若不是真的生氣，他們不會任性妄為，但如果不慎被惹火，他們就會認為自己所說的每一句話都是最有道理的，即使自己有錯在先，他們也會靠辯論，把對方罵到有理變沒理。