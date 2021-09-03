星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、白羊座、雙子座的男人很容易被冷淡的女人吸引，如果有女人對他們冷漠，反而會激起他們的征服慾，更有動力追求對方，不會因此打退堂鼓。

▍1.射手座

射手男很容易愛上對自己沒興趣的人，在愛情中注定常常倒貼，女生態度越冷淡，越能激發他的征服慾，如果明顯表達出對他的愛意，反而難以讓他動心。射手男很喜歡追求冰山美人，帶著冷漠氣質的女生在他眼中充滿魅力，但如果這個女生開始熱情回應，射手男很可能會失去熱情，追到一半就放棄。

▍2.白羊座

白羊男在追求愛情時非常有毅力，因此遇到冷淡的女生也不會輕易放棄，他們性格直率，想到什麼就說什麼，愛一個人也會表現得很明顯，追求會非常熱烈，只希望對方能感受到自己的誠意。白羊男其實很享受努力追求的過程，覺得用心又專情的自己很帥氣，就算最後沒有成功也沒關係，這個經驗已經讓他感覺非常滿足。

▍3.雙子座

雙子男面對愛情時非常主動，又很喜歡挑戰高難度的對象，長得漂亮、條件好、桃花超旺的女生，就是他們心目中的理想目標，如果對方又是冰山美人，把追求難度拉高，會更合他們的心意，面對心儀的對象，他們願意費盡心思追求，不畏艱難。而且雙子男總是不珍惜輕易得到的東西，如果經過重重困難才把人追到手，他們也會更努力經營這段感情，不輕易分手。