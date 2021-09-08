花蓮縣政府力推天文旅遊，舉辦天文解說員認證，共有7人通過。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

「讓遊客多留一晚，細細品味花蓮星光之美」，花蓮縣政府力推天文旅遊，與花蓮縣天文協會首次舉辦「花現天文解說員」認證，共有7位學員通過認證取得「三星級」解說員資格，未來解說員將投入花蓮的天文旅遊活動解說，為觀光及自然教育推廣注入新能量。

縣府觀光處長張志翔表示，縣府去年起開辦天文解說員培訓課程，帶領旅 通過認證的學員聯繫方式，公布於「流星花蓮—山海星光」活動官網，可帶領旅宿入住客人賞星，或提供團體及活動解說，推廣花蓮的星空美景與相關知識。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，口說是現代人較少練習的一環，相對於吸取知識，把知識內化、轉譯，變成大眾聽得懂的話，尤其是結合浩瀚天文科學的真，與星座故事的美，的確需要長時間的練習，和經驗的累積，才能收放自如。這次認證為「三星資格」，未來通過回訓制度、升星制度，可持續精進，成為「四星」並晉升「五星」解說員。

花蓮縣政府持續辦理天文解說培訓課程及認證，下一期的秋冬季課程將於9月14日早上10時開放報名，另外第二場「花現天文解說員」考核認證將於今年11月28日在光復鄉舉行，希望讓更多花蓮中南區民眾聽到品質高、素養好的天文解說，讓在地旅遊深化，也能讓遊客能在花蓮多留一晚，細細品味花蓮星光美景。