中颱璨樹沿著台灣東部海面北上，今早7時中心位置在花蓮東南東方約80公里的海面上，暴風圈已籠罩台灣各地區，東部、東北部地區風雨持續。氣象達人彭啟明提醒，上半天是東西兩樣情，等中午過後螺旋雨帶抵達北部，風雨將會很有感。

颱風螺旋雨帶還在花蓮外海。(翻攝自彭啟明臉書)

氣象局資料顯示，璨樹颱風預測未來24小時將以每小時20轉24公里的速度持續向北移動。目前颱風暴風圈已進入台灣東半部及台中以南陸地，預估未來颱風行經台灣東方近海時，因海水熱含量稍降、大氣垂直風切漸增且部分受地形影響，颱風強度有持續減弱、暴風圈半徑有稍減小的趨勢。根據風場資料分析，目前颱風東半側暴風範圍較為廣闊，其7級風暴風半徑東半象限約220公里，西半象限約180公里，平均半徑約200公里。

然而北部一早無風無雨，許多人好奇颱風的風雨怎麼還沒來？彭啟明在臉書指出，這是因為颱風中心正在花蓮外海約70公里處北上中，螺旋雨帶還沒到，上半天是東西兩樣情，中午過後北部風雨將會很有感，要減少外出，並提醒今天可能降雨區域包括北部、南部、東半部及各地山區，部分地區更預測累積雨量達到300毫米以上。

今天雨勢最大的地區在北部、南部、東半部及各地山區。(翻攝自彭啟明臉書)

氣象局也表示，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北部、南部、東半部及各地山區留意局部大雨或豪雨，尤其東北部及新北市山區更要留意局部豪雨等級以上降雨發生。東半部沿海、恆春及基隆北海岸有10級以上強陣風，大台北地區及南部、北部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風。