明天（16日）天氣各地多雲到晴，午後近山區山區有熱對流發展，易有局部大雨。(氣象局提供)

氣象局說明，本周前段（16日之前）受到西南風影響，迎風面易有午後雷陣雨發展。週五起（17日）至中秋節前夕，將再度迎來太平洋高壓，各地天氣趨於穩定。(氣象局提供)

中央氣象局指出，今（15日）清晨北部區域出現明顯降雨，但白天後趨於緩和，午後各地也因為熱對流發展，出現局部大雨及豪雨。氣象局表示，明天（16日）天氣各地多雲到晴，午後近山區平地及山區有熱對流發展，易有局部大雨。

氣象局指出，週四各地為多雲到晴的天氣，清晨至上午西半部地區偶有零星降雨，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。明各地高溫約31-35度，彰化、南投、雲林、嘉義市及台南有機率出現局部36度以上高溫。

氣象局說明，本周前段（16日之前）受到西南風影響，迎風面中南部地區易有陣雨，各地炎熱，有午後雷陣雨發展。週五起（17日）至中秋節前夕，隨著西南風逐漸減弱，水氣減少、中南部轉晴，但午後大雨仍要留意，週日（19日）之後，將再度迎來太平洋高壓，雨區更侷限在山區，各地天氣趨於穩定。

氣象局指出，明天中南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，受到璨樹颱風及外圍環流影響，明基隆北海岸、東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全，東海平均風力8至9級，最大陣風可達11級。