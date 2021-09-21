「台灣颱風論壇」表示，目前已發現北方有鋒面東移，不過鋒面壓不下來，難影響台灣。（台灣颱風論壇臉書）

中央氣象局預報指出，明天（22日）各地天氣多雲到晴，降雨午後局部短暫雷陣雨為主，花東有36度高溫發生機率。目前來看，週四（23）以天氣都大致穩定，週五（25日）起，稍微受到東北風影響，北部、東北部地區開始會出現短暫陣雨。

氣象局表示，明天午後雷陣雨以山區以及近山區的平地機率較高，各地有局部大雨發生的機率，明天台東地區、恆春半島以及清晨的中部以北地區也有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32-35度，其中花東地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出注意防曬。

至於未來天氣變化，氣象局分析，週四（23日）前受到太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫炎熱，午後雷陣雨範圍集中在西半部地區及各地山區，留易有局部大雨發生。到週五（24日）至下週日（26日），受到微弱東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，高溫略降、夜晚感受較舒適，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的型式。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」則發文指出，目前已發現北方有鋒面東移，不過現在已經是距離台灣最近的時候，壓不下來。也因此，鋒面對降溫的幫助不大，台灣還是籠罩在高壓勢力內，維持高溫炎熱，有午後雷陣雨的型態。週末前，整體格局變化不大，還會熱上一段時間，不過，南方的熱帶海洋上又將有低壓逐漸活躍起來，值得觀察。