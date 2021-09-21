50出頭的姚太太月經週期經常不規律，加上還有熱潮紅、盜汗、失眠等生理跡象，都在告訴她已邁入更年期。其中，最讓她感到困擾的是肥胖問題，開始進入更年期後體重突然飆升了好幾公斤，腰圍也明顯大了幾吋，平日裡慣穿的衣服、褲子都明顯變得緊繃，平日走路也因肥胖開始變得緩慢，也因肥胖使她膝蓋、腿部肌肉容易感覺痠痛。

前一陣子她得知生酮飲食受到許多想減重的民眾喜愛，更有不少網友在網路上分享生酮飲食後的減重成功效果，不用刻意運動，主要用飲食控制就可以快速減重，非常吸引本來就沒有運動習慣的姚太太。於是她按照網友分享的生酮飲食方式，嘗試了3個月就迅速瘦下了7公斤，體型也明顯變得苗條。

●恢復過往飲食習慣，體重不減反增

但過往喜愛用白米飯當主食，飯後也會吃點水果的她，在生酮飲食過程中必須大降低攝取含澱粉類的食物、蔬菜水果的限制也較多，這令她感到非常痛苦。當有不錯減重效果後，便立即恢復原本的飲食習慣。

要命的是生酮飲食中大量攝取高油脂食物的特性，讓她誤認為即使恢復正常飲食，只要多吃高油脂食物同樣可以達到體重控制的效果。才短短2個月，體重數字非但沒有持續下降，反而還比減重前多了好幾公斤。

近日姚太太到醫院安排例行健康檢查，報告結果出爐血脂肪、血中膽固醇濃度都比過往紀錄有明顯升高趨勢。她與營養師進行個人營養諮詢時，忍不住提問：「生酮飲食這麼流行，但為何在她身上瘦得不持久外，反而健康還亮起紅燈？」

●執行生酮飲食時，情緒上易有負面影響

北投健康管理醫院潘富子營養師提醒所有想減重的民眾，以長遠執行及整體健康方向去分析，若採用生酮飲食法必須先認清這並不是一種均衡飲食的方法。也因生酮飲食與大多國人飲食習慣有很大的出入。

許多民眾在執行生酮飲食時，情緒上容易造成負面影響，常見的伴隨症狀如：腹瀉、便秘、頭暈、飢餓感增加、疲憊、焦慮等。若進一步安排健康檢查則可能發現數項檢查結果異常，如體中血脂肪、膽固醇濃度或是尿酸濃度升高等。長久執行下來，也可能增加罹患心血管疾病的風險。

若是有三高（高血壓、高血脂、高血糖）、腎功能障礙、心血管或其他慢性病等族群更是請勿未在尋求專科醫師或營養師諮詢溝通前輕易嘗試生酮飲食，避免引發酮酸中毒等健康危害。

另，生酮飲食也會大幅減少攝取維持骨骼健康所需的礦物質等微量營養素，因此長期執行下來也易使骨質流失。尤其是更年期後因荷爾蒙減少導致快速肥胖的民眾，更是千萬不可未經專業醫療諮詢輕易嘗試生酮飲食，「保骨本」正是所有更年期族群最重要的健康課題！

●生酮飲食雖快速有效，但並非人人適合

潘富子營養師提醒，短期減重採用生酮飲食雖快速有效，但並非人人適合。正確的減重方式，建議應採取可長期執行且均衡飲食並兼顧健康的飲食控制方法，才是正確的道路。