今年因新冠肺炎疫情關係，很多單位的捐血活動暫停，國內各捐血中心處缺血的緊急狀態，目前全國疫情降至2級，太平警分局、太平警友辦事處及各警友站，號召民眾挽袖捐熱血，昨日上午7點多時分局前湧人潮，不到2小時300個號碼牌全數發完，共募得500袋熱血，民眾踴躍，防疫不忘捐血。

太平警分局指出，昨日上午9時30分至下午4時，在警分局廣場辦理捐血活動，除了警察同仁及眷屬來參與活動，並邀警友會、義警、民防、志工及民眾共襄盛舉，因捐血人數比原先預計來得更多，轄內長安醫院緊急調血袋、加派護理師協助，讓每1袋熱血，幫助需要當助的人。

太平警友辦事處主任許煌桐表示，最近常在電視或網路上看到血庫缺血的訊息，希望透過這捐血活動可以讓血庫進帳，幫助真正有需要的人，也感謝太平、新平、坪林、宏龍及頭汴派出所警友站的支持並贊助贈品，也感謝長安醫院義診的鼎力協助，讓活動更圓滿。

太平警分局表示，感謝警友辦事處、各警友站及各界團體對捐血活動的踴躍支持及贊助，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，但做公益的熱忱也是不落人後，歡迎民眾踴躍參加挽袖捐熱血，也可以稍解血庫不足的燃眉之急。

太平警分局表示，太平警分局、太平警友辦事處及各派出所警友站站長，發起挽袖捐熱血活動，分局長葉志誠、警友辦事處主任許煌桐，愛心不落人後，率先捐出熱血，傳達「捐血有愛、救人最樂」的宗旨，疫情期間把愛傳下去。