「植感圖書館」三重五常分館推出另類「中秋植感夯肉」閱讀活動（戴上容攝）

另類過中秋！新北市立圖書館為讓小朋友體驗不一樣的中秋節，各分館推出不同的活動，蘆洲長安分館推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，「植感圖書館」三重五常分館則推出「中秋植感夯肉」閱讀活動，只要借書就能換多肉盆栽DIY、肉乾、以及抽王品「原燒O-NIKU」商品卡。

新北市立圖書館表示，在新冠肺炎疫情下，無形中限縮許多活動，以天文及自然科學為特色的蘆州長安分館，特別推出「賞月觀星」線上天文營活動，於中秋前夕線上教授中秋賞月攻略，介紹觀測月亮與星空的軟體與APP，並將教大家如何使用望遠鏡與觀測天象，揭開月亮的神秘面紗，增加天文知識。

「賞月觀星」線上天文營共有2個梯次，第一梯次為9月18、25日及10月2日；第二梯次為10月16、23、30日，歡迎有興趣的小朋友報名參加。

另外，中秋「夯肉」也可以清新療癒！以「植感圖書館」為名的三重五常分館推出「中秋植感夯肉」閱讀活動，同時準備中秋賞「閱」禮。17日起，只要借書便可以換多肉盆栽DIY、肉乾、以及抽王品「原燒O-NIKU」商品卡，歡迎大家中秋連假到圖書館「夯」肉、「賞」肉。

三重五常分館補充，9月17日起至9月30日止推出「植感書展」，讓大家可以在多肉植物的陪伴下，享受綠意植栽，閱讀紓壓，同時還準備了中秋賞「閱」禮，要送給借書的讀者。

9月17日起，只要到圖書館借一本書，便可以免費換取肉乾一份(限量100份)；借5本書，便可以參加抽獎，有機會獲得王品「原燒O-NIKU」商品卡或「中秋賞肉小花園」DIY組合包。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。