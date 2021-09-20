周杰倫（周董）近日為節目《周遊記2》再訪法國，他和妻子昆凌不僅在巴黎過中秋節，兩人還去觀賞足球巨星梅西（Lionel Messi）在巴黎聖日耳曼足球隊的比賽，球場上播放他的夯曲〈Mojito〉，兩人照片還登上巴黎聖日耳曼官方微博，讚歎天王與球王的相遇。

周董和昆凌向來如膠似漆，他近日赴法國工作，閒暇之餘除了帶昆凌去逛街，兩人也一同前往梅西第一次在王子公園體育場亮相的比賽。在球員熱身時，場上播放周董的夯曲〈Mojito〉，巴黎聖日耳曼官網還寫下：「天王X球王，這波夢幻聯動，這份大巴黎送上的中秋禮物你喜歡嗎？」

周董收到這份大禮相當驚訝，特地在IG發文：「太驚喜了！」昆凌也興致高昂地跟著音樂聲手舞足蹈。

周董上月應電玩廠商邀請到美國參觀總部，目前人在法國拍攝實境節目《周遊記2》，預計停留一個月以上，外傳《周遊記2》卡司升級到國際等級，巨石強森將會去當嘉賓，但製作單位表示沒有這件事。