Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭上市10周年 全新年度限定系列登場 居家香氛系列。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭上市10周年 全新年度限定系列登場 居家香氛系列。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園夜間空景照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園夜間空景照。（Jo Malone London提供）
TOM FORD找來玄彬演繹私人調香系列神秘東方50ml，8400元。（TOM FORD提供）
TOM FORD找來玄彬演繹私人調香系列神秘東方50ml，8400元。（TOM FORD提供）

男神為香氛代言吸引更多目光，頂級香氛TOM FORD找來玄彬演繹「私人調香神秘東方」，他穿上TOM FORD高領黑色毛衣，噴上「神秘東方」香水詮釋性感的檀木香調， 英國品牌Jo Malone London則找來男神邱澤演繹經典英國梨與小蒼蘭，資生堂與Jo Malone London更都選擇SOGO忠孝館進駐，為周慶更添話題。

男神邱澤在電影《當男人戀愛時》深情形象深植人心，在劇中喜愛香噴噴女生一席告白，更是讓許多影迷難忘，他自己也特別喜歡中性香氛，特別喜歡Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭，如果要送給女生也會選擇這款香氛，在使用上他分享，單獨使用或是糅香堆疊都很適合。

歡慶「英國梨與小蒼蘭」上市10周年，Jo Malone London即日起至30日在遠東 SOGO 忠孝館中大門廣場，打造英國梨與小蒼蘭香氛花園，全台巡迴至10月31日，活動期間至快閃店打卡拍照即贈香氛禮物，贈完為止。

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#香氛 #男神 #Jo #Malone #London