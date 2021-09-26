男神為香氛代言吸引更多目光，頂級香氛TOM FORD找來玄彬演繹「私人調香神秘東方」，他穿上TOM FORD高領黑色毛衣，噴上「神秘東方」香水詮釋性感的檀木香調， 英國品牌Jo Malone London則找來男神邱澤演繹經典英國梨與小蒼蘭，資生堂與Jo Malone London更都選擇SOGO忠孝館進駐，為周慶更添話題。
男神邱澤在電影《當男人戀愛時》深情形象深植人心，在劇中喜愛香噴噴女生一席告白，更是讓許多影迷難忘，他自己也特別喜歡中性香氛，特別喜歡Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭，如果要送給女生也會選擇這款香氛，在使用上他分享，單獨使用或是糅香堆疊都很適合。
歡慶「英國梨與小蒼蘭」上市10周年，Jo Malone London即日起至30日在遠東 SOGO 忠孝館中大門廣場，打造英國梨與小蒼蘭香氛花園，全台巡迴至10月31日，活動期間至快閃店打卡拍照即贈香氛禮物，贈完為止。
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