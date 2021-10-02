在東京奧運柔道項目勇奪銀牌的柔道男神楊勇緯與台中市政府警察局合作反毒宣導，昨日晚間粉專加碼再抽獎活動，卻因為一張「楊勇緯胸前塞了小熊」的照片引起網友轟動，不少網友瘋喊，「好想當那隻熊！」

台中市政府警察9月底起找來柔道男神楊勇緯宣導反毒，一連在官方臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」開辦《霹靂台中伯仔 X 楊勇緯 反毒抽獎活動》，只要完成簡單幾個步驟，就有機會抽到可愛的小熊玩偶。

而抽獎文章所搭配的照片，則為楊勇緯穿上穩重帥氣的霹靂制服與防彈衣，讓穿上等比例縮小服裝的小熊坐在他的肩上，或是楊勇緯雙手緊抱著小熊，擺出標準燦爛溫暖的笑容。

因抽獎活動反應熱烈，粉專於1日晚間再度加碼4隻小熊玩偶抽獎，這次抽獎配上的圖則為楊勇緯穿上藍色的柔道服，把小熊塞進胸前，並輕輕把下巴靠在小熊玩偶上，擺出帶著一絲調皮的眼神。

沒想到，照片曝光後不到一天的時間，網友再度暴動啦！截至發稿時間為止，該篇貼文已累績近3000條留言，不少網友留言說，「我覺得照片的方向越來越…讓人嫉妒那隻熊」、「我比較想當那隻熊」、「可以只抽那隻熊嗎？」

台中市警察局指出，楊勇緯以公益性質拍攝反毒打詐的平面宣傳，照片為8月期間所拍攝，團隊均在遵守防疫守則的前提下進行拍攝，而楊勇緯則在母親的陪同下前往現場。