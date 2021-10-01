立委楊瓊瓔團隊1日邀中央及地方單位會勘月眉糖廠。（陳淑娥攝）

「月眉糖廠製糖工場修復再利用工程」規劃設計案，台中市文資處已審查完成。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔團隊1日邀中央及地方單位會勘月眉糖廠。（陳淑娥攝）

百年歷史的后里月眉糖廠製糖工場，是在地重要的文化資產，為促使糖廠活化及再利用，立委楊瓊瓔團隊1日會勘時表示，月眉糖廠萬事具備，只欠文化部和台糖公司合作結盟，近日將向文化部文資局爭取核定補助4成修復經費，盼早日讓糖廠重生。

台糖公司中彰區處經理黃進添表示，月眉糖廠位於后里區西北部，距國道1號后里交流道僅700公尺，區間與交通條件均優，糖廠已匡列預算修復，希望廠商來投資開發，促使廠區活化。

黃進添引領大家進入製糖工廠，映入眼簾的廠內輸送帶及廠外地磅，令人想起台灣俗語「第一戇，種甘蔗予會社磅」、蒸汽機車庫記錄運蔗五分仔車的動力演進、舊倉庫仍是盈滿豐收的象徵，以及圓柱糖蜜槽更是隱約飄過微微糖香。

陳本添議員及在地多位里長皆表示，台糖公司可思考打開糖廠邊界圍牆，將糖廠生產區以外的閒置空間開放與市民共享，翻轉原本的死角成為可親近的生活空間，讓地方及企業都能永續發展，后里成為一座富有魅力的城鎮。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，「月眉糖廠製糖工場修復再利用工程」規劃設計案，台中市文資處已審查完成，近日會向文化部文資局爭取核定補助4成經費，建議先修復硬體如地坪、屋頂、太子樓及天花板、地下坑道空間、外牆及門窗等工程經費約2億元。

洪柳益認為，月眉糖廠萬事具備，只欠文化部和台糖公司合作結盟，糖業過往有風光的歷史，希望以糖業的觀點看文化經濟，未來將文化和經濟接軌，讓月眉糖廠重生並展開不同的風華。

陳濟民強調，製糖曾是台灣重要產業，糖廠更是地方居民共同記憶，是重要的文化資產，月眉糖廠重生有兩大課題，一是修復，二是活化，前者需要更深入仔細調查及研究，整修完成後的活化會和地方商討，納入在地需求和心聲。

製糖在日治時代是重要產業，西元1945年3月至6月，聯軍為封鎖台灣對沖繩的支援，而大量轟炸台灣有著高聳煙囪的糖廠，有著高聳煙囪的糖廠顯然為醒目的標的，所以今日月眉糖廠的煙囪仍遺留著彈痕累累。

后里月眉糖廠前身為「日糖興業株式會社大甲製糖所」，1909年設立至今已逾百年，1999年因環境變遷停止壓榨並轉型為觀光糖廠，2000年登錄「製糖工廠」、蒸汽機車庫、煙囪、密槽、機具及輸送帶等近6300平方公尺土地為歷史建築範圍，斑駁鏽腐的廠房及生產線洋溢濃郁的工業風，見證台灣近代產業和城鄉發展的多元光譜及歷程。

今日會勘行程，立委楊瓊瓔、市議員陳本添邀請文化部文資局長陳濟民、台中市文化局副局長曾能汀、台糖公司土地開發處副處長林熙泱等人現勘。