美系連鎖影城品牌CENTURY ASIA喜樂時代影城桃園A19店，今（2日）祭出千份19元電影兌換券，清晨就有人開始排隊，上午9點半開始發放，早上5點55分就有民眾開始排隊，6點10分已排到近20號，到10點半前全數發放完畢。

喜樂時代影城桃園A19店耗費上億鉅資，打造16個巨幕微影廳，全館採用法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅、零死角視野的XD落地巨幕、震撼視聽的全景聲高規設備。因配合疫情在活動入口處皆有安排專人協助進行檢測額溫、手部消毒、實聯制、配戴口罩等措施確認，非常感謝排隊民眾的協助，在疫情期間配合相關措施依序入場。

《影子背後》導演李世偉率演員吳東諺、白家綺、謝承均、梁煒鈿到影城現場。（喜樂時代影城提供）

2021最懸疑燒腦本土神片《影子背後》，李世偉導演也親率片中演員吳東諺、白家綺、謝承均、梁煒鈿等人到影城現場，於13點45分的場次舉辦電影映後座談會，更安排14點至15點為明星互動時間，與所有排隊民眾歡喜見面並進行互動，更讓現場增添許多樂趣與歡樂的氛圍。