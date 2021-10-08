視障按摩業因需要與消費者近距離接觸，三級警戒期間配合防疫政策暫停營業近2個半月，對此桃園勞動局協助視障按摩師申請工作補貼，現在疫情趨緩更祭出振興措施，8日起只要持面額200元以上的五倍券消費，可贈送100元等值時間免費按摩體驗。

勞動局表示，在疫情衝擊期間中，已協助視障按摩師申請工作補貼4.5萬元，補助77人共337萬2000元，讓視障按摩師度過疫情停業難關。

勞動局指出，因視障按摩師需直接提供按摩服務，染疫風險較高，有依特別造冊優先施打，7月間已安排專案替視障按摩師們施打疫苗，以維護按摩師及顧客健康。

由於近期疫情趨緩，為協助按摩據點復業並增加其行銷，勞動局特別推出2項振興措施，第1項措施在9月13日開跑，民眾可至勞動局臉書活動貼文按讚留言，分享最喜歡的按摩據點及師傅、上傳與據點海報合照照片，就有機會抽中iphone12手機、平板電腦、電動牙刷及行動電源等多項好禮。

第2項措施為「你消費，我回饋，勞動局指出，配合五倍券活動，10月8日起至參加活動的視障按摩據點，持面額200元以上五倍券消費，即贈送100元等值時間的免費按摩體驗，歡迎民眾前往舒壓放鬆拿好禮，身心健康又能提供按摩師更多工作機會，一起協助視障按摩業早日走過疫情陰霾。