有民眾昨（19）日晚間騎車經過台北市的大佳河濱公園，突然看見草叢2隻超大的雨傘節竄出，雙方身體交纏在一起打起架來，狀況相當激烈，他立刻將畫面PO上網，立刻引起討論，其中有網友說：「這兩尾公蛇在爭奪交配權，代表附近有隻更大的母蛇」。

民眾在臉書社團「野生蛇相」貼出影片，他當時騎車經過大佳河濱公園，突然從路旁的草叢看見1團黑影竄出，原來是兩隻大約和小孩的手臂一樣粗的雨傘節在打架，雙方身體交纏在一起，不停朝對方兇猛地互咬，圍觀群眾越來越多，最後兩隻蛇是同時竄入草叢離開。

消息一出立刻引起網友討論，「兩隻公的較勁，表示附近有隻更大的母蛇」、「該說生態好嗎？還是保育有成」、「兩隻老節至少十年的體型，連我們南部現在都很少見了」、「希望不要被人打死...好不容易長得這麼大的」、「別透露地點，否則蛇蛇會被惡意的人類攻擊」。

雨傘節學名「Bungarus multicinctus」，全身由黑白相間的環紋構成，全長最大可達190公分，偏好於潮濕的環境活動，為夜行性、毒性強，但攻擊性不強，雨傘節很膽小，若遇到閃遠一點繞過即可。