台中后里16歲劉姓少女23日與女網友外出後失聯，家屬憂心她遭拐騙及軟禁。警方受理報案後，調閱監視器發現少女與同行者搭乘火車北上，經連日追蹤，25日夜間在網友新北市瑞芳的外公住處找到少女，因劉女並未被囚禁，也毫髮無傷，家屬未對女網友提告。

劉母23日晚間下班返家後不見女兒蹤影，撥打手機亦轉語音信箱，懷疑女兒因課業壓力及上網交友受父母阻止，一時情緒不佳，在線上遊戲網友慫恿之下離家出走。

劉母哭得傷心欲絕，心急如焚至大甲分局義里派出所尋求協助，所長王永興立即通報分局各單位員警發動協尋，同時調閱少女手機發話位置，惟均關機無訊號；另聯繫線上遊戲公司查詢少女帳號相關紀錄，亦無所獲。

大甲分局動員員警全面調閱失蹤地周遭路口、商家及住宅等監視器影像，發現少女23日上午10時58分與葉姓女子步行離家外出，於11時許進入后里火車站搭車北上。

經鐵路警察局協助，發現2女自瑞芳火車站出站，隨即通報新北市警察局瑞芳分局協尋，幸於25日晚間8時45分，在葉姓網友外公的瑞芳住處尋獲少女。

大甲分局長吳燕山提醒，暑假期間親子相處機會增加，易生摩擦、衝突，籲請家長多加予以陪伴及關懷，並了解子女上網情形及交友狀況，勿讓孩子沉溺於線上遊戲，誤交損友，甚至遭受拐騙侵害，屆時後悔莫及。