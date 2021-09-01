屏女團隊發現雷射光照射泡泡膜的最小角度約5.4度，便能產生光鬚現象，因此獲得全國高中物理探究實作競賽金獎殊榮。（屏女提供／林和生屏東傳真）

近年來科學家透過將雷射光打在泡泡膜上，意外發現「光鬚」存在，今年全國高中物理探究實作競賽中，屏東女中團隊參與光鬚賽題組實作測驗，力抗全台包括師大附中等名校，獲得金獎殊榮，學生激動地說，因為這場比賽獲得更多自信心。

屏女物理老師蘇俊銘表示，過去科學界一直認為雷射光照射物體後會直線反射，近年來突然發現照在泡泡膜上會呈現類似鬍鬚般的光鬚反應，經過國際期刊發表後，引來全球物理學家爭相研究。

今年全國高中物理探究實作競賽也將光鬚入題，蘇俊銘說，這項競賽源自於「國際物理辯論賽IYPT」，目的是協助高中學子學習探究實作的方法，建構學習歷程，吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式，並鼓勵青年學子投入科學研究。

不同一般食譜式、按部就班的研究實作，競賽過程給學生自尋方向，因此吸引全國各名校、共200多隊參加初賽，由主辦單位分成10個賽題，擇優4隊進入全國決賽。

屏女團隊在「光鬚」賽題組初賽「實作測驗」中，於35隊中獲得分組第一名晉級全國決賽，並與台師大附中、台北私立薇閣中學等名校交互辯論後，獲得決賽金獎，其中鄭宛薰、劉昀真、賴姿穎等3位同學並獲得大會「最佳辯士獎」，非常難能可貴。

研究結果顯示，雷射光照射泡泡膜的最小角度約5.4度，便能產生光鬚現象。賴姿穎直言，進行辯論過程中，對於其他名校同學表現一直覺得對手論述很強，直到成績公布仍覺得不可思議，不過經這次競賽也發現，其實自己並沒有比別人差。