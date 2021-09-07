梵蒂岡教宗方濟各（右）欣喜親自接收台灣藝術家白魚的作品，經由義大利Arche基金會代表，致上來自台灣藝術家白魚的畫作「富貴平安」。（擷取自梵蒂岡官網／柯宗緯高雄傳真）

梵蒂岡教宗方濟各欣喜親自接收台灣藝術家白魚的畫作「富貴平安」。（擷取自梵蒂岡官網／柯宗緯高雄傳真）

綽號「白魚」的台灣藝術家林伯禧擅長用天然礦石、黃金、鑽石、祖母綠、藍寶石和紅珊瑚等原料作畫。（柯宗緯攝）

綽號「白魚」的台灣藝術家林伯禧擅長用天然礦石、黃金、鑽石、祖母綠、藍寶石和紅珊瑚等原料作畫。（柯宗緯攝）

世界最小的國家「梵蒂岡」，不僅是13億天主教徒的精神所在地，更蘊藏文化瑰寶。綽號「白魚」的旅歐台灣藝術家林伯禧擅長以天然礦石創作，義大利Arché基金會代表2日拜會教宗方濟各，特地致贈白魚的畫作《富貴平安》，將與米開朗基羅等大師級作品，一同典藏於梵蒂岡博物館。

白魚透露，與梵蒂岡的結緣，追溯到2019年在世界文化遺產米蘭蒙扎皇宮舉辦的「鎏金獨白—無極」個展，他是目前台灣唯一受邀展出的藝術家，當時駐梵蒂岡台灣大使李世民到場為展覽開幕致詞，事後因緣際會透過策展人與教宗牽線。

白魚坦言，起初擔心世界上這麼多畫家，教宗真的會喜歡他的作品嗎？但Arché基金會代表轉述教宗喜歡他的大膽用色、畫作結構，以及充滿東方味道，「可能我來自台灣吧」，這大概與來自南美洲的教宗也是熱情、活潑的個性不謀而合。

白魚說明，《富貴平安》主題淺顯易懂，就是花瓶、牡丹花分別象徵平安及富貴，媒材使用天然礦石、黃金、鑽石、祖母綠、藍寶石和紅珊瑚等，色彩散發著如南美熱情的浪漫情懷，而這份來自台灣的祝福，也把高雄的陽光帶到梵蒂岡。

他提到，雖然因為疫情關係，無法前往當地親臨致贈，但能受到教宗認可，作品被收藏真的無上光榮，表示藝術讓人與人的心靈連結起來，而這件「無價之寶」也做了一場藝術國民外交。

他說，自己的作品每1、2年就有變化，早年旅歐在比利時的創作，色彩沒有這麼豐富，後來到了地中海國家，受到當地陽光等人事物洗禮，心情相當愉悅，用色變為大膽；而他在疫情期間回到故鄉高雄，靜下心來聽聽內心想要做什麼，也預告今年在台會有特別的展出。