英國有一名叫蕾安娜˙希金斯（Rhianna Higgins）的金髮美女，她的職業為急救人員，休息時間喜歡在救護車裡面或附近拍跳舞影片，並分享在TikTok抖音平台，卻被部分網友誤解打混摸魚，還有人撂重話：「難怪我阿嬤沒能活下來。」

根據外媒《紐約郵報》（New York Post）報導，蕾安娜在英國約克郡擔任急救人員，最近在TikTok上傳一段跟女同事在救護車上跳舞的短影音，畫面中，兩人都穿著制服，隨著小賈斯汀（Justin Bieber）的歌曲《Baby》播出，她們跟著音樂律動左右跨步、扭腰擺臀和擊掌，朝向鏡頭比YA燦笑，緊接著展現驚人電臀，熱情地扭動美尻，氣氛彷彿像在夜店般歡樂。

蕾安娜和女同事在休息時間拍片跳舞，被網友痛批很不專業。（圖／抖音@ Rhianna Higgins）

沒想到這段影片公開後，招來很多批評聲浪，網友狠狠地留言臭罵蕾安娜一頓：「每個人都因為新冠肺炎感到疲憊不堪，你們卻在工作時間跳舞」、「難怪現在叫救護車要3小時才會到」、「有人正在死去」，還有網友把親戚離世的過錯指向她們：「我終於知道我阿嬤為什麼沒活下來。」甚至有網友氣Pupu，直接向英國國民保健署怒檢舉。

不過，有另一派網友跳出來幫蕾安娜說話，認為她們只是在休息時間放鬆一下，又不是出任務的時候，「這是空車耶！她們工作那麼辛苦，跳個舞怎麼了？」連美國CNN前主持人摩根（Piers Morgan）都在推特上PO文支持蕾安娜。

蕾安娜所屬的約克郡救護團隊表示，「在我們了解過後，這段影片的確在休息時間拍攝的，我們也藉此機會提醒同事們，在代表團隊的每個時刻都應該維持專業的表現，但我們為員工在充滿挑戰性的環境中，依舊能替患者提供優良的服務感到驕傲。」蕾安娜經歷風波後，近期都沒有在TikTok分享新影片。