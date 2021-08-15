賺錢不易，大多數人買東西的時候，都會再三考慮或貨比三家，希望以最便宜實惠的價錢購入一樣的物品。搜狐網命理專欄指出，獅子座、白羊座、天秤座的人出手大方，購物從不手軟，也不懂得克制購物慾，即使吃虧多花錢，被當大肥羊也不在意。

▍第一名：獅子座

獅子座天生霸氣、自信十足，總是活得閃閃發亮，追求好的物質生活，購物時更不會拖泥帶水，花錢非常乾脆，但他們過於虛榮，常常不考慮實用性就亂買東西，只在乎能不能帶出門炫耀，帶出去有沒有面子，一旦想買的東西可以成為他們炫耀的資本，他們即使買到剁手也毫不猶豫。

▍第二名：白羊座

白羊座經常衝動行事，做事前不會考慮後果，就連血拼時也一樣，總是因為一時興起就亂買，導致事後悔不當初，但後續也不記取教訓，只會無限惡性循環，學不會理智消費。在買東西時，他們腦波很弱，常常會被店員牽著鼻子走，時常下手購入一堆自己根本不需要的東西。

▍第三名：天秤座

天秤座過於心軟，加上太在意別人的眼光，很害怕得罪人，因此每當被店員介紹一輪產品，他們就不好意思不買，生怕被用異樣的眼光看待。為了顧面子，他們會毫不猶豫當場買單，後續只能自欺欺人告訴自己，這個東西很好或自己很需要。建議下次逛街時，要適時拒絕推銷，才能避免購入無用的物品。