除了正財之外，偏財也是每個人生命中不可或缺的財富資源，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、摩羯座的人在8／22～8／31期間財運大爆發，可望帶動事業起飛，就連創業者都能把生意越做越大，進入9月準備賺翻天。

▍1.雙魚座

在8／22～8／31期間，雙魚座的財運會直線上升，借助吉星高照來增加士氣，工作表現十分出色，在正財運方面會有所突破，可獲得穩定的收入。如果是自己創業的雙魚座，只要積極應對市場上變化迅速的局勢，及時調整策略，就能克服一切困難，即使在疫情的考驗下，依舊能順利成功致富。

▍2.天蠍座

在8／22～8／31期間，天蠍座將會得到天德吉星加持，生活諸事順遂，家庭幸福，而在職場上，工作運勢一帆風順，事業發展也十分順心，而在財運方面，則會有極大提升，天蠍座的人橫財運非常旺，有機會獲得意外之財，數錢數到手軟，可以說是鴻運當頭，財源滾滾來。

▍3.摩羯座

摩羯座先前累積下來的努力會在8月底集中爆發！在8／22～8／31期間，摩羯座的人財運很旺，加上9月初會有貴人相助，錢一天賺得比一天多，足夠的資金有利於拓展事業，把生意越做越大。另外，在本月底，摩羯座的人偏財運也不錯，會有橫財降臨，喜上加喜。