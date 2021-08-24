「交往多久可以進入婚姻」向來是熱門的兩性議題，但並不是每一段「愛情長跑」都會步入婚姻，有些人戀愛越久，越容易不想結婚，好幾年累積下來的感情也有可能說斷就斷。搜狐網命理專欄點分析，雙子天蠍、巨蟹雙魚、獅子摩羯、射手白羊的情侶組合一旦戀愛越久，結婚的機率就越低。

▍雙子座VS天蠍座：愛到剩下習慣

雙子座和天蠍座戀愛時間越久，越容易出現變化，外人也許覺得他們很甜蜜，但是其實雙子座一直在等天蠍座給自己一個家，而天蠍座骨子裡只想要自由，真正愛上了之後，雙子座會比較黏人，久了會讓天蠍座覺得煩，明知道結婚機率不高，卻依舊不分開，也只是因為他們習慣了對方的存在而已。

▍巨蟹座VS雙魚座：安全感不夠

感情有多深向來不是光看戀愛時間長短來衡量，相較於雙魚座，巨蟹座看起來比較容易深陷感情，但實際上，他們能夠保持理智，一旦交往越久，巨蟹座就會考慮越多，還不結婚其實是因為安全感不夠。若長期存在著質疑，他們就會覺得自己應該會有更好的選擇，而此種不痛不癢的戀愛感，就會變成結婚的阻礙。

▍獅子座VS摩羯座：等對方先開口求婚

獅子座和摩羯座個性都很自我，明明有結婚意願卻不開口，都在等對方先求婚，拖著拖著就容易胡思亂想，開始質疑對方的真心，而在戀愛後期，他們缺乏溝通，雙方的交流也變得越來越少，沉默的等待最終會變成感情殺手，因此交往越久，結婚機率反而會下降。

▍射手座VS白羊座：想要自由

射手座和白羊座談愛情都需要衝動，一旦過了熱戀期，兩個人對自由的渴望就會變多，雖然婚姻是多數感情最終的歸屬，但此時進入婚姻，會讓他們感到害怕，很難提起婚事。建議這對組合的情侶若覺得穩定，即可考慮未來生活，否則當自由的渴望多過結婚的衝動，就可能出現感情危機。