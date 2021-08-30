一項由德國媒體委託民意調查機構進行的問卷調查顯示，超過半數的德國受訪者認為即便對中國經貿關係可能會受到影響，仍應對中國採取強硬政策，更加捍衛德國自身利益。

《德國之聲》報導說，這項由《國際政治》雜誌委託民調機構Forsa進行的問卷調查顯示，58%的德國人認為，即便對華經貿關係會受到影響，德國也應當採取更強硬的對華政策，並更為注重捍衛德國自身利益；另外有17%的受訪者認為，只要經貿關係不受影響，就應採取更強硬對華政策；還有19%的受訪者則原則上反對任何形式的強硬路線。

報導說，西方國家在如何看待中國的問題上，意見並不統一。實施專制統治的中國因人權問題與少數民族問題，常常受到國際社會的批評。美國愈來愈主張應該對中國採取更為強硬的立場，而德國政府的對華政策則較為審慎。目前中國是世界第二大經濟體，德國同中國有著熱絡的經貿往來。

德國智庫Merics分析目前德國各大黨派提出的競選黨綱，認為德國未來的對華政策勢必將有所轉變。聯盟黨將中國視為「制度性對手」，社民黨、綠黨和自民黨皆表達了對中國人權及香港議題的關注。而與以往歷次聯邦議院選舉不同的是，本次聯邦大選中，中國議題顯然佔據了更為重要的角色。德國幾大政黨的競選綱領中，均已較大篇幅論述未來的對華政策。

報導指出，德國基民盟／基社盟強調中國是外交及安全政策領域的重大挑戰，而綠黨則要求推行以價值觀和保障人權為重點的對華政策，但同時也強調中國在氣候保護領域所扮演的重要角色。社民黨因新疆和香港人權狀況對中國提出譴責，但也同時強調願意同中國加強對話。而同其他各黨相比，自民黨在競選綱領中對華政策佔據最大篇幅，重點是人權、法治以及加強對台關係。

此外，報導表示，左翼政黨則避免對中國提出任何批評，選項黨的對華政策則有些相互矛盾，該黨一方面主張德國參加「一帶一路」倡議，但同時又在批評中國官方通過在德設立孔子學院對德國社會進行滲透。