正所謂「相愛容易，相處難」，兩個人交往以後，該怎麼磨合，才是最難的地方，有些人相處後，才發現彼此其實並不適合，有的就算付出再多，仍然走不進對方的心裡，《搜狐網》近日分享4個容易追到手，但卻難以留住的星座。

1.牡羊座

牡羊座並不難追，並不是他們總能遇到好對象，而是他們單純想談戀愛罷了，這時若出現條件不差的對象，牡羊座就會抱持試試看的心態交往，但他們並不一定會全心投入感情，牡羊座有時就像小孩一樣，以玩樂的心情談戀愛，開心時非常投入感情，不過一旦他們膩了，就會果斷與對方提分手，無論伴侶如何挽留，也留不住他們。

2.雙子座

雙子座只要覺得對方還不錯，就會想嘗試交往看看，不過他們的眼光非常高，一旦確認關係後，另一半要學著不斷提升自我，讓自己比雙子座還優秀，因為雙子座會不動聲色的觀察伴侶，認為對方要夠優秀，才能配得上自己，相處間他們若發現對方並沒有想像中的好，雙子座就會果斷離開，尋找下一個更好的人。

3.天蠍座

天蠍座崇尚自由，他們想要做什麼，就會馬上去做，因此談戀愛也不例外，只要對方能給他們自由以及支持，天蠍座就會嘗試與對方交往，對他們而言，談戀愛是有助益的，不過伴侶若想限制他們的生活，或是經常潑天蠍座冷水，天蠍座就會慢慢冷淡對方，不願再維繫這段感情。

4.摩羯座

摩羯座非常有個性，與他們相處時，一旦踩到他們的地雷，摩羯座就會大爆炸，伴侶試圖哄他們開心，摩羯座不但不會息怒，甚至會越來越不滿，與性格較溫和的人相處，爭吵完後或許還能繼續走下去，不過若遇上同樣有脾氣的伴侶，這一段感情恐怕就處於岌岌可危的狀態，最終面臨分手。