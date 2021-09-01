9月已經到來，命理專家小孟老師近日在臉書上發文，分享9月最容易破財的生肖，分別是蛇、雞和兔，這3個生肖的人在購物或投資的時候一定要謹慎小心，不然想要後悔也來不及了。

1、生肖蛇

屬蛇的人喜歡以小搏大，而且非常勇於冒險，面對投資的時候常常還沒考慮清楚就已經做出決定，衝動的個性讓你們在9月份不會想要安於現狀，比起只擁有一份穩定的收入，你們更喜歡用錢滾錢，只要看到專家建議，你們就會拿出大半的存款投資，很可能因此損失大筆金錢，若有人在這個月找你們合資或創業，也一定要特別小心。

2、生肖雞

屬雞的人在生活中比較隨興一點，在9月份常常會有一些突發狀況，讓你們必須負擔不必要的開銷，像是一張罰單、醫藥費、電腦壞掉或手機的螢幕摔裂等狀況，因此屬雞的人在9月最好要多注重生活上的小細節，留意身邊發生的大小事，才能盡量減少不必要的支出。

3、生肖兔

屬兔的人很容易因為別人說的話而被洗腦，像是逛街時剛好看到一件不錯的衣服，只要店員過來說「架上只剩最後一件」，屬兔的人就會忍不住慾望、衝動消費，因此在9月份如果碰到了賣場、服飾店等地方所辦的促銷活動，一定要忍住自己的慾望，否則買的時候以為自己撿到了便宜，回家以後才驚覺花了許多冤枉錢。

不過小孟老師也在文中提供破解方法，這3個生肖的人可以在包包內放一支水藍色的原子筆，就能有效破除厄運。