幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北幼兒園爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布幼兒園群聚案關係圖，雖然幼兒園老師先被發現染疫，但最早發病的是一名幼生，早在8月25日就出現症狀，指揮中心也表示，尚無法確認誰是感染源。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土新增8例確診，其中5例與幼兒園群聚案相關，3名家長，1名幼兒園小朋友，以及小朋友1歲的妹妹，也公布群聚案關係圖，目前已累計16人確診，且引發家戶傳染的現象。

在群聚關係圖中，9月4日確診的幼兒園老師案16129，發病日為8月27日，Ct值17，但幼童案16145發病日更早，為8月25日，且Ct值35.8，顯示感染時間較長，至於他的媽媽案16155，Ct值為29.1，但尚不知感染源為何人，不過9名確診幼童Ct值皆高於老師。

新北市長侯友宜今表示，根據疫調調查，有幼兒和家長Ct值都高於老師，是否是幼兒傳染給老師，將驗抗體釐清感染源，同時要確認幼兒家長是否有從境外移入者，目前還在調查中。

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